Киевсовет рассмотрит сокращение комендантского часа в столице

Петиция №11713 с предложением сократить коменданский час с 00:00 до 5:00 в Киеве набрала необходимое количество голосов. Теперь Киевсовет должен ее рассмотреть.

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Об этом свидетельствует информация на сайте электронных петиций Киевсовета.

"Так как большинство наемных работников не имеют возможности вовремя попасть домой, или увеличьте, движение общественного транспорта или (сократите коменданский час — Delo.ua )", — говорится в тексте петиции, автором которой является Андрей Демьяненко.

Петиция о сокращении продолжительности комендантского часа в Киеве собрала 6055 подписей.

Отметим, что во время действия военного положения решение об отмене или сокращении продолжительности комендантского часа должно согласовываться вместе с военными и Советом обороны города Киева.

В других регионах власти постепенно сокращают продолжительность комендантского часа. В частности, в Одесской области она теперь длится с 0:00 до 5:00. До этого с 25 мая прошлого года в Одесской области комендантский час был установлен в период с 23:00 до 5:00, как в Киеве.

До этого, в октябре 2022 года во Львове изменили продолжительность комендантского часа, сейчас он длится с 00:00 до 05:00.

Источник фото: ua.depositphotos.com