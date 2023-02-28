В Одесской области сократили комендантский час

На территории Одесской области комендантский час сократили на один час. Как сообщают в Одесской областной военной администрации, он теперь будет длится с 0:00 до 5:00.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Соответствующее распоряжение издал начальник ОВА Максим Марченко, который подтвердил это и в видеообращении. До этого с 25 мая прошлого года в Одесской области комендантский час был установлен в период с 23:00 до 5:00.

Отметим, что во время комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Кроме того, руководитель региона сообщил, что во вторник совместно с командующим оперативно-стратегической группировкой провел "подведение итогов" с руководителями состава сил безопасности и обороны Одесской области: был обсужден "ряд проблемных вопросов", а также определены дальнейшие задачи по усилению обороноспособности области.

Напомним также, что спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во вторник заявил, что на границе с Приднестровьем происходит строительство инженерно-фортификационных сооружений, поскольку ввиду "коварства врага к провокациям нужно быть готовыми всегда".