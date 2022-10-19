Во Львовской области сократили комендантский час

С 19 октября комендантский час во Львовской области продолжается с 00:00 до 05:00. Об этом в Facebook сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

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Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком. Исключение – наличие спецпропуска и удостоверения личности или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.

"Продолжаем жить в условиях военного положения. Работаем на безопасность, идем к победе", - добавил Козицкий.

Отметим также, что в ночь с 19 на 20 октября из-за ремонтных работ Львов будет частично обесточено. Перечень улиц не приводится по соображениям безопасности.

"В связи с ремонтными работами на электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 06:00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова", - сообщили в "Львовоблэнерго".

Напомним, что львовянам рекомендовали подготовиться к отсутствию света и тепла и запасаться буржуйками.

В свою очередь, Козицкий призвал жителей не пользоваться электроприборами с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В эти промежутки времени на украинскую энергосистему идет самая большая нагрузка.

Проблемы с электроснабжением во Львовской области, как и по всей Украине, начались с 10 октября, когда РФ начала наносить массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре.