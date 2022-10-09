В Винницкой области изменили длительность комендантского часа

В Виннице и Винницкой области изменилась продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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"С понедельника, 10 октября, в Винницкой области будет изменена продолжительность комендантского часа. Ее ограничения будут действовать с полуночи до 5 часов утра", - написал он.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком. Исключение – наличие спецпропуска и удостоверения личности или для того, чтобы пройти в укрытие после сигнала тревоги.

Напомним, в Николаевской области с 1 октября комендантский час продлится с 22:00 до 06:00