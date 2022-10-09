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В Вінницькій області змінили тривалість комендантської години

В Вінницькій області змінили тривалість комендантської години

У Вінниці та Вінницькій області була змінена тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

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"З понеділка, 10 жовтня, у Вінницькій області буде змінена тривалість комендантської години. Її обмеження діятимуть з опівночі до 5 години ранку", - написав він.

У час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.

Нагадаємо, в Миколаївській області з 1 жовтня комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00

Автор:
Степан Крьока