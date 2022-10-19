У Львівській області скоротили комендантську годину

З 19 жовтня комендантська година у Львівській області триває з 00:00 до 05:00. Про це у Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

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Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Виключення – наявність спецперепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.

"Продовжуємо житти в умовах воєнного стану. Працюємо на безпеку, йдемо до перемоги", — додав Козицький.

Зазначимо також, що у ніч із 19 на 20 жовтня через ремонтні роботи Львів буде частково знеструмлено. Перелік вулиць не наводиться з безпекових міркувань.

"У зв'язку з ремонтними роботами на електромережах, пов'язаних з ліквідацією наслідків ракетних атак, сьогодні з 00:00 до 06:00 можливі перерви в електропостачанні частини Львова", - повідомили у "Львівобленерго".

Нагадаємо, що львів’янам рекомендували підготуватись до відсутності світла і тепла та запасатися буржуйками.

В свою чергу Козицький закликав мешканців не користуватися електроприладами з 08:00 до 11:00 та зі 17:00 до 23:00. В ці проміжки часу на українську енергосистему йде найбільше навантаження.

Проблеми з електропостачанням у Львівській області, як і по всій України, розпочалися з 10 жовтня, коли РФ почала завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.