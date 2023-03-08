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"Для вашего же блага": КГВА объяснила, почему не может сократить комендантский час в Киеве
Нынешние временные рамки комендантского часа в Киеве являются обоснованными и для их изменения пока нет оснований. Об этом, как сообщает ТСН, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Он подчеркнул, что одной из главных функций КГВА является обеспечение организации стабильной жизнедеятельности столицы и безопасности ее жителей, неотъемлемым элементом чего является и будет оставаться комендантский час.
"На данный момент такие временные рамки обоснованы требованиями безопасности граждан и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей. Мы регулярно пересматриваем вопрос о продлении комендантского часа. Но такое решение о сокращении продолжительности комендантского часа будет принято только после того, как КГВА совместно с командованием группировки сил и средств обороны Киева получат для этого все основания", - сказал Попко.
По словам руководителя администрации, такими основаниями будут гарантии безопасности населения, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и тому подобное. Он добавил, что в случае принятия решения об изменении комендантского часа об этом будет объявлено общественности.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным, то это заслуга всех структур, сил и ведомств, ежедневно работающих ради вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет придерживаться определенного комендантского часа – мы будем это делать! Для вашего же блага!" – заявил Попко.
Напомним, что ранее набрала необходимое количество подписей электронная петиция о сокращении комендантского часа в Киеве, который сейчас установлен с 23:00 до 5:00. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет.
Впрочем, решение о рамках комендантского часа находится в ведении именно региональных военных администраций. Отметим при этом, что в Одесской области с 1 марта комендантский час был сокращен с 23:00-5:00 до 0:00-5:00.