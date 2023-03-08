"Для вашего же блага": КГВА объяснила, почему не может сократить комендантский час в Киеве

Нынешние временные рамки комендантского часа в Киеве являются обоснованными и для их изменения пока нет оснований. Об этом, как сообщает ТСН, заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Он подчеркнул, что одной из главных функций КГВА является обеспечение организации стабильной жизнедеятельности столицы и безопасности ее жителей, неотъемлемым элементом чего является и будет оставаться комендантский час.

"На данный момент такие временные рамки обоснованы требованиями безопасности граждан и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей. Мы регулярно пересматриваем вопрос о продлении комендантского часа. Но такое решение о сокращении продолжительности комендантского часа будет принято только после того, как КГВА совместно с командованием группировки сил и средств обороны Киева получат для этого все основания", - сказал Попко.

По словам руководителя администрации, такими основаниями будут гарантии безопасности населения, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи и тому подобное. Он добавил, что в случае принятия решения об изменении комендантского часа об этом будет объявлено общественности.

"Прошу всех отнестись с пониманием. Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным, то это заслуга всех структур, сил и ведомств, ежедневно работающих ради вашей безопасности! И если для защиты и покоя людей нам нужно будет придерживаться определенного комендантского часа – мы будем это делать! Для вашего же блага!" – заявил Попко.

Напомним, что ранее набрала необходимое количество подписей электронная петиция о сокращении комендантского часа в Киеве, который сейчас установлен с 23:00 до 5:00. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет.

Впрочем, решение о рамках комендантского часа находится в ведении именно региональных военных администраций. Отметим при этом, что в Одесской области с 1 марта комендантский час был сокращен с 23:00-5:00 до 0:00-5:00.