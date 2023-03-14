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Оккупанты в течение суток нанесли очередные удары по Донецкой области, три человека погибли
Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в течение суток убили трех жителей региона и ранили еще 14. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 14 марта.
На Донецком направлении ночью российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна – в жилой квартал. На утро враг нанес еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. В течение дня под обстрел попало Курахово – поврежден парк и дом.
На Горловском направлении в Константиновке два человека погибли, еще семеро получили ранения. В городе повреждено 18 частных домов и четыре многоэтажки. Еще один дом поврежден в Иванополье. Также под российские обстрелы попал Торецк. Один человек получил ранения в Бахмуте. В Соледарской общине в Никифоровке ранен один человек, повреждены 11 домов.
На Лисичанском направлении войска РФ обстреливали Торское и Заречное Лиманской общины. В Северской общине повреждено админздание в Северском. Также было громко в Серебрянке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 13 марта российские оккупанты обстреляли Авдеевку из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган". В результате погибла местная жительница.