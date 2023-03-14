Оккупанты в течение суток нанесли очередные удары по Донецкой области, три человека погибли

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в течение суток убили трех жителей региона и ранили еще 14. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 14 марта.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

На Донецком направлении ночью российские оккупанты нанесли авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию промышленных предприятий, одна – в жилой квартал. На утро враг нанес еще один авиаракетный удар – по Ласточкиному Очеретинской общины. В течение дня под обстрел попало Курахово – поврежден парк и дом.

На Горловском направлении в Константиновке два человека погибли, еще семеро получили ранения. В городе повреждено 18 частных домов и четыре многоэтажки. Еще один дом поврежден в Иванополье. Также под российские обстрелы попал Торецк. Один человек получил ранения в Бахмуте. В Соледарской общине в Никифоровке ранен один человек, повреждены 11 домов.

На Лисичанском направлении войска РФ обстреливали Торское и Заречное Лиманской общины. В Северской общине повреждено админздание в Северском. Также было громко в Серебрянке.

Напомним, 13 марта российские оккупанты обстреляли Авдеевку из ствольной артиллерии и РСЗО "Ураган". В результате погибла местная жительница.