Армия РФ не прекращает терроризировать Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов

Российские оккупационные войска в течение суток 13 марта 93 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 6 - получили ранения.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуировано - 88 человек", - добавил Прокудин.

Напомним, в течение суток 12 марта российские оккупационные войска 56 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего один человек получил ранение.