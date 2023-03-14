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Армия РФ не прекращает терроризировать Херсонщину: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов
Российские оккупационные войска в течение суток 13 марта 93 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил - 93 обстрела, выпустив 412 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.
Город Херсон враг обстрелял 4 раза. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За минувшие сутки есть жертвы среди гражданского населения - 1 человек погиб, 6 - получили ранения.
"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуировано - 88 человек", - добавил Прокудин.
Напомним, в течение суток 12 марта российские оккупационные войска 56 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, в результате чего один человек получил ранение.