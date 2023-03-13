Армия РФ за сутки выпустила почти 340 снарядов по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 12 марта 56 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Три снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов один человек получил ранение.

Кроме того, Прокудин сообщил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано – 48 человек.

Напомним, за сутки 11 марта российские оккупационные войска 29 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Тогда в Херсоне 3 человека погибли, еще трое получили ранения.