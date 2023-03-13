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Армия РФ за сутки выпустила почти 340 снарядов по Херсонщине
Российские оккупационные войска в течение суток 12 марта 56 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"За минувшие сутки противник совершил - 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.
Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Три снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате обстрелов один человек получил ранение.
Кроме того, Прокудин сообщил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано – 48 человек.
Напомним, за сутки 11 марта российские оккупационные войска 29 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Тогда в Херсоне 3 человека погибли, еще трое получили ранения.