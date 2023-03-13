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Армия РФ за сутки выпустила почти 340 снарядов по Херсонщине

Армия РФ за сутки выпустила почти 340 снарядов по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 12 марта 56 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил - 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза. Три снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

В результате обстрелов один человек получил ранение.

Кроме того, Прокудин сообщил, что за минувшие сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано – 48 человек.

Напомним, за сутки 11 марта российские оккупационные войска 29 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Тогда в Херсоне 3 человека погибли, еще трое получили ранения.

Автор:
Нина Комащенко