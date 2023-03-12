В Херсонской области отменяют "сухой закон" и возобновляют продажу алкоголя

Совет обороны Херсонской области принял решение на один месяц упразднить "сухой закон" и помочь восстановлению экономики региона.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, с 15 марта будет разрешена торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного бизнеса с 10.00 до 15.00.

Глава области добавил, что продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов останется под запретом.

Прокудин также призвал чиновников не манипулировать этими вопросами для поднятия собственных рейтингов.

"Должны выстоять, победить, а уже потом решать свои политические амбиции и бизнес-интересы", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, с 14 ноября 2022 года на территории Херсонской области был введен запрет на продажу и изготовление алкоголя.