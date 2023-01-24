У Зеленского обсуждают введение запрета на продажу алкоголя и табака за наличные деньги

В Офисе Президента Украины продолжаются обсуждения налоговой реформы. В рамках введения новых правил, которые она предусматривает, власти обдумывают вариант запрета на продажу алкогольных и табачных изделий за наличные деньги.

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Об этом 24 января сообщил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма во время брифинга в "Медиацентре Украина - Укринформ".

Такое ограничение может появиться в рамках введения QR -кода вместо обычного акциза.

"Мы обсуждаем перевод расчетов за подакцизные товары в безналичный формат. То есть в оплату картой. Мы увидели, что когда был дефицит топлива, все поставщики перевели клиентов на карточные оплаты и на оплаты через приложения. Я думаю, что дискомфорт длился неделю-две. Дальше все адаптировались и это позволило полностью "обелить" оборот топлива, то же может произойти с табаком и с алкоголем", - рассказал он.

По словам Шурмы, изменения якобы направлены на то, чтобы покупатели как налогоплательщики понимали, что уплаченный ими акциз при покупке соответствующего товара точно будет направлен в бюджет, а не "осядет в карманах у недобросовестных продавцов".

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, Верховная Рада уже приняла за основу законопроект об электронной акцизной марке. Согласно нынешней редакции документа, марка должна содержать информацию о производителе или импортере товара, месте производства, хранении, отгрузке или торговле товаром, оборудовании для производства (для табачных изделий), виде продукции, коде товара согласно УКТ ВЭД, собственном названии и характеристиках товара, сумму уплаченного акцизного налога, режим налогообложения и т.д.

В пакете документов вместе с законопроектом о марке в виде QR-кода депутаты также зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается ввести электронную систему обращения подакцизных товаров для того, чтобы каждый потребитель мог проверить, не реализуют ли ему контрафакт.