У Зеленського обговорюють запровадження заборони на продаж алкоголю та тютюну за готівку

В Офісі Президента України тривають обговорення податкової реформи. В рамках запровадження нових правил, які вона передбачає, влада обмірковує варіант заборони на продаж алкогольних та тютюнових виробів за готівку.

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Про це 24 січня повідомив заступник керівника ОП Ростислав Шурма під час брифінгу в "Медіацентр Україна — Укрінформ".

Таке обмеження може з'явитися в рамках запровадження QR-коду замість звичайного акцизу.

"Ми обговорюємо переведення розрахунків за підакцизні товари у безготівковий формат. Тобто в оплату картою. Ми побачили, що коли був дефіцит палива, всі постачальники перевели клієнтів на карткові оплати і на оплати через додатки. Я думаю, що дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися і це дозволило повністю "обілити" обіг палива. Те ж саме може відбутися з тютюном і з алкоголем, — розповів він.

За словами Шурми, зміни нібито направлені на те, щоб покупці як платники податків розуміли, що сплачений ними акциз під час купівлю відповідного товару точно буде направлений до бюджету, а не "осяде в кишенях у недобросовісних продавців".

Водночас він підкреслив, що остаточне рішення ще не прийнято.

Нагадаємо Верховна Рада вже прийняла за основу законопроект про електронну акцизну марку. За нинішньою редакцією документу, марка має містити інформацію про виробника або імпортера товару, місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром, обладнання для виробництва (для тютюнових виробів), вид продукції, код товару згідно з УКТ ЗЕД, власну назву і характеристики товару, суму сплаченого акцизного податку, режим оподаткування тощо.

В пакеті документів разом з законопроєктом про марку у вигляді QR-коду, депутати також зареєстрували законопроєкти, якими пропонується запровадити електронну систему обігу підакцизних товарів для того, щоб кожен споживач міг перевірити, чи реалізують йому контрафакт.