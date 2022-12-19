В Киевской области ликвидировали подпольную табачную фабрику. Ежесуточно производила 50 тыс. пачек сигарет

В Киевской области полиция ликвидировала подпольную табачную фабрику, которая ежесуточно производила 50 тыс. пачек сигарет, сообщили в МВД. По результатам проведения спецоперации "Акциз" правоохранители изъяли оборудование и продукцию на 15 млн грн.

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Работники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления НПУ разоблачили деятельность преступной группы, наладившей масштабное производство сигарет и разветвленную сеть их сбыта на территории Киевской и Полтавской областей", – говорят в МВД.

В частности полицейские установили, что подпольная табачная фабрика разместилась в промышленной зоне в одном из населенных пунктов Бориспольского района. Складское помещение было оборудовано необходимым оборудованием и производственными линиями.

"Готовую продукцию сбывали под видом известных торговых марок. Предварительно, от такой деятельности бюджет ежемесячно недодерживал до 40 млн грн уплаты акцизного налога", – добавили в МВД.

Напомним, недавно киберспециалисты Службы безопасности заблокировали в Киевской области масштабное изготовление и сбыт поддельных документов центральных органов власти и силовых структур Украины. Фальшивые специальные пропуска давали право передвигаться в комендантский час.