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У Херсонській області скасовують"сухий закон" та відновлюють продаж алкоголю
Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, з 15 березня буде дозволена торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.
Очільник області додав, що продаж алкоголю військовим та працівникам правоохороних органів залишиться під забороною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Прокудін також закликав чиновників не маніпулювати цим питаннями заради підняття власних рейтингів.
"Маємо вистояти, перемогти, а вже потім вирішувати свої політичні амбіції та бізнес-інтереси", - підкреслив голова ОВА.
Нагадаємо, з 14 листопада 2022 року на території Херсонщини була введена заборона на продаж і виготовлення алкоголю.