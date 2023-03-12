У Херсонській області скасовують"сухий закон" та відновлюють продаж алкоголю

Рада оборони Херсонської області прийняла рішення на один місяць скасувати "сухий закон" і допомогти відновленню економіки регіону.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, з 15 березня буде дозволена торгівля алкогольними напоями на об'єктах оптової, роздрібної торгівлі та ресторанного господарства з 10:00 до 15:00.

Очільник області додав, що продаж алкоголю військовим та працівникам правоохороних органів залишиться під забороною.

Прокудін також закликав чиновників не маніпулювати цим питаннями заради підняття власних рейтингів.

"Маємо вистояти, перемогти, а вже потім вирішувати свої політичні амбіції та бізнес-інтереси", - підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, з 14 листопада 2022 року на території Херсонщини була введена заборона на продаж і виготовлення алкоголю.