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Россия 29 раз обстреляла Херсонскую область. Есть жертвы и пострадавшие
Оккупационные войска Российской Федерации за 11 марта совершили 29 обстрелов по Херсонской области. Выпустили 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
В частности, сам Херсон российские военные обстреляли 3 раза. 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.
В результате атаки три человека погибли, еще трое получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"О эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуировано 67 человек", - уточнил Прокудин.
Напомним, за сутки 10 марта российские оккупационные войска 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Тогда в Херсоне 3 человека погибли, 5 - получили ранения. Фактически оккупанты обстреливают Херсон каждый день. Днем ранее, 9 марта, ВС РФ произвели обстрел жилых массивов Херсона и населенных пунктов Бериславского района.