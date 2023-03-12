Россия 29 раз обстреляла Херсонскую область. Есть жертвы и пострадавшие

Оккупационные войска Российской Федерации за 11 марта совершили 29 обстрелов по Херсонской области. Выпустили 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

В частности, сам Херсон российские военные обстреляли 3 раза. 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

В результате атаки три человека погибли, еще трое получили ранения.

"О эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуировано 67 человек", - уточнил Прокудин.

Напомним, за сутки 10 марта российские оккупационные войска 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Тогда в Херсоне 3 человека погибли, 5 - получили ранения. Фактически оккупанты обстреливают Херсон каждый день. Днем ранее, 9 марта, ВС РФ произвели обстрел жилых массивов Херсона и населенных пунктов Бериславского района.