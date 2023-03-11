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Оккупанты обстреляли Херсонщину из тяжелой артиллерии и "Градов": трое погибших
За прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Били захватчики и по областному центру.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
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14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения – 3 человека погибли, 5 – получили ранения.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
Так, утром 9 марта вооруженные силы РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили обстрел жилых массивов Херсона и населённых пунктов Бериславского района.