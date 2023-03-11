Вражеский снаряд попал возле супермаркета в Херсоне: трое погибших

Утром 11 марта армия страны-агрессора РФ, в очередной раз пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвела обстрел Херсона. Обломки вражеских боеприпасов забрали жизни трех человек.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон снова под огнем российской армии, - есть жертвы. По предварительным данным, на месте вражеского удара на Николаевском шоссе в Херсоне погибли три человека, двое - ранены", - отметил он.

Прокудин добавил, что из-за попадания снаряда загорелся автомобиль.

"Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрела", - сообщил глава ОВА.

В то же время в Офисе Генерального прокурора сообщили, что начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В результате попадания вражеского снаряда возле супермаркета в Херсоне погибли три гражданских лица. Сейчас количество пострадавших уточняется, обстрел города продолжается. Также повреждена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.