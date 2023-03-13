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Оккупанты обстреляли ракетами школу в Авдеевке, погиб человек

Школа в Авдеевке, 13 марта 2023 года, обстрел, Донецкая область
Последствия российского обстрела школы в Авдеевке, 13 марта 2023. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по школе в Авдеевке Донецкой области. Об этом 13 марта сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, в результате атаки погибла местная жительница.

Напомним, что в течение 12 марта из-за российских обстрелов Донецкой области семеро жителей региона получили ранения. В частности, четыре человека были ранены в Бахмуте — там враг повредил три многоэтажки и админздание.

13 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар и по поселку в Сумской области. Снаряд упал возле местного профессионально-аграрного лицея. В результате обстрела один человек погиб, а еще четверо ранены.