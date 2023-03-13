Оккупанты за сутки ранили семерых жителей Донецкой области: враг нанес авиаракетные удары и применял артиллерию

Российские оккупанты нанесли очередные удары по Донецкой области, в результате чего в течение 12 марта семь жителей региона получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Он рассказал о ситуации в области по состоянию на утро 13 марта.

На Донецком направлении россияне обстреляли Курахово и нанесли авиаракетные удары по Ласточкиному и Красногоровке Очеретинской общины, обошлось без жертв. Утром оккупанты трижды обстреляли Авдеевку из артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами, а также нанесли авиаракетный удар по территории коксохимического завода.

На Горловском направлении четыре человека ранены в Бахмуте. Там враг повредил три многоэтажки и админздания. В Константиновке ранен один человек, повреждены 12 частных и четыре многоэтажных дома. Утром войска РФ обстреляли Никифоровку Соледарской общины, громко было также в окрестностях Часовоярской и Торецкой общин.

На Лисичанском направлении захватчики разрушили дом в Заречном Лиманской общины и повредили дома в Северске и населенных пунктах общины.