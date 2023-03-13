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Россияне ударили по Сумщине: есть погибший и раненые (ФОТО)

Россияне ударили по Сумщине: есть погибший и раненые (ФОТО)

Российские оккупационные войска 13 марта нанесли ракетный удар по поселку в Сумской области.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"В Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское. Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела один человек погиб и еще четверо ранены.

Напомним, в течение дня, 4 марта, россияне совершили обстрелы семи общин Сумской области, было зафиксировано 117 прилетов из минометов и артиллерии.

Автор:
Нина Комащенко