Оккупанты ударили по Николаевской области, есть погибшие и раненые (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ утром 13 марта обстреляла населенный пункт в Николаевской области, разрушения и жертвы.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской громады Николаевского района", - отметил он.

По его словам, есть разрушения жилых домов.

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской громады погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., ребенка 7 лет забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения", - сообщил Ким.

Напомним, российские военные ночью 12 марта открывали огонь по Николаевской области. В частности, под артиллерийские обстрелы попал город Очаков.