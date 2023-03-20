В ISW объяснили, зачем Путин ездил в оккупированный Мариуполь

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь 19 марта, чтобы создать имидж неуязвимости и продолжить попытки представить себя участвовавшим в войне лидером.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что визит Путина в Мариуполь включал встречи с жителями, странную поездку по городу, где Путин якобы сам управлял автомобилем, а также брифинг российского вице-премьер-министра Марата Хуснуллина об усилиях по восстановлению города.

"Вероятно, первый визит Путина в оккупированную Украину за пределы Крыма Кремль представил как спонтанную прогулку, чтобы показать Путина как непобедимого лидера военного времени, который может безмятежно посещать зону боевых действий", - отмечают аналитики.

По их мнению, Путин решил посетить Мариуполь, поскольку этот город, захваченный с мая 2022 года, находится далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные чиновники уже ввели жесткие меры безопасности.

Путин также рассчитывал, что его визит станет ответом на ордер на арест Международного уголовного суда за его причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, по меньшей мере, 1000 из которых российские чиновники депортировали только из Мариуполя.

"Путин, вероятно, пытался изобразить свою роль в депортации детей и уничтожении Мариуполя как находящихся вне юрисдикции международного сообщества, а себя как безопасного от украинских военных в 80 км к северу от линии фронта", - подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что визит Путина в разрушенный оккупантами Мариуполь также имел целью успокоить давний и распространенный страх среди пропагандистов относительно возможного украинского контрнаступления на юге Украины, ведь российские военные блогеры продолжают утверждать, что украинские войска продолжают готовиться к предстоящему контрнаступлению.

Так, один блоггер заявил, что визит Путина показывает, что он не трусливый лидер, который боится покинуть Московскую область из-за страха перед украинской разведкой, и заявил, что российская "капитуляция юга Украины будет личным поражением Путина". Он добавил, что российским войскам придется больше работать, чтобы защититься от украинского контрнаступления.

В свою очередь, бывший российский офицер и осужденный военный преступник Игорь Гиркин вместо этого саркастически утверждал, что российские войска "сделают все, чтобы потерпеть поражение", чтобы "свалить во всем вину на Путина", отметив, что Путин назначил и оставил у власти всех российских командующих, ответственных за поражения России в войне.

Отметим, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал визит Путина в оккупированный Мариуполь, отметив, что " преступник всегда тянет на место преступления".