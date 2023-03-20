В ISW пояснили , навіщо Путін їздив до окупованого Маріуполя

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь 19 березня, щоб створити імідж невразливості та продовжити спроби представити себе лідером, який брав участь у війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що візит Путіна до Маріуполя включав зустрічі з мешканцями, дивну поїздку містом, де Путін нібито сам керував автомобілем, а також брифінг російського віце-прем’єр-міністра Марата Хуснулліна про зусилля з відновлення міста.

"Імовірно, перший візит Путіна в окуповану Україну за межі Криму Кремль представив як спонтанну прогулянку, щоб показати Путіна як непереможного лідера військового часу, який може безтурботно відвідувати зону бойових дій", - зауважують аналітики.

На їхню думку, Путін вирішив відвідати Маріуполь, оскільки це місто, захоплене з травня 2022 року, яке знаходиться далеко від лінії фронту, де російські війська та окупаційні чиновники вже запровадили жорсткі заходи безпеки.

Путін також розраховув, що його візит стане відповіддю на ордер на арешт Міжнародного кримінального суду за його причетність до військових злочинів, пов’язаних із депортацією українських дітей, щонайменше 1000 з яких російські чиновники депортували лише з Маріуполя.

"Путін, ймовірно, намагався зобразити свою роль у депортації дітей і знищенні Маріуполя як такі, що знаходяться поза юрисдикцією міжнародної спільноти, а себе – як безпечного від українських військових у 80 км на північ від лінії фронту", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що візит Путіна до зруйнованого окупантами Маріуполя також мав на меті заспокоїти давній і поширений страх у націоналістичному просторі щодо можливого українського контрнаступу на півдні України, адже російські військові блогери продовжують стверджувати, що українські війська продовжують готуватися до майбутнього контрнаступу на лінії фронту в Запорізькій області.

Так, один блогер заявив, що візит Путіна показує, що він не боягузливий лідер, який боїться покинути Московську область через страх перед українською розвідкою, і заявив, що російська "капітуляція півдня України буде особистою поразкою Путіна". Він додав, що російським військам доведеться більше працювати, щоб захиститися від українського контрнаступу.

Своєю чергою, колишній російський офіцер і засуджений військовий злочинець Ігор Гіркін натомість саркастично стверджував, що російські війська "зроблять усе, щоб зазнати поразки", щоб "звалити в усьому провину на Путіна", зазначивши, що Путін призначив і залишив при владі всіх російських військових командувачів, відповідальних за поразки Росії у війні до цього часу.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував візит Путіна до окупованого Маріуполя, зазначивши, що "злочинця завжди тягне на місце злочину".