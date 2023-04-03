Жеста "доброй воли" не будет: оккупанты готовятся к ожесточенным боям за Мариуполь

Российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе продолжают устанавливать оборонные укрепления и готовятся к обороне и ожесточенным боям.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне продолжают укреплять мосты, завод "Азовсталь", металлургический комбинат Ильича и порт.

"Не стоит нырять в самообман и верить успокаивающим вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", - отметил Андрющенко.

По его мнению, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого сценария, как было при освобождении Херсона, когда оккупанты заявили об очередном "жесте доброй воли", в Мариуполе не планируют.

"Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты во всю скупают сельхоз рассаду и разбивают огороды. Они вновь верят, что здесь навсегда", - отметил Андрющенко.

Он подчеркнул, что Украине предстоит новое сражение за Мариуполь.

Отметим, власти Мариуполя разрабатывают планы восстановления города после деоккупации от российских войск. Как сообщил глава Мариуполя Вадим Бойченко, понадобится 20 лет и $14,5 млрд, чтобы полностью восстановить город.

Пока невозможно установить точное количество людей, убитых российскими захватчиками в Мариуполе. Бойченко ранее заявлял, что оккупанты убили не менее 30 тысяч гражданских, о чем свидетельствуют спутниковые снимки кладбища в Мангуше возле Мариуполя.

Ранее российские оккупанты, пытаясь скрыть свои преступления, уже снесли здание Драматического театра в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там скрывались сотни мирных жителей. Местные говорят, что только там погибли от 800 до тысячи мариупольцев.