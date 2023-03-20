Нет доказательств, что это был он. Мариуполь мог посетить не Путин, – ГУР

У украинских разведчиков нет доказательств того, что во временно оккупированном Мариуполе был президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"У нас нет никаких доказательств тому, что этот человек (в Мариуполе, – ред.) был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Владимира Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас ведутся дискуссии в разных экспертных средах, жив ли в принципе сам Путин. Но если жив, то мы видим обычно встречи Владимира Путина за длинным столом на расстоянии от живых людей, у него дрожит одна рука и многие другие уже характерные признаки, которые хорошо характеризуют Путина», – высказался представитель ГУР.

По словам Юсова, среди этих признаков нет прогулок по вечернему Мариуполю, общения с мирными жителями во дворах.

"То есть это хорошая режиссура. И понятно, что российская пропаганда умеет делать разные постановочные сеансы", – сказал он.

Напомним, 19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Владимир Путин посетил оккупированный Мариуполь. Тогда на видео было показано, как он ездит по ночному городу и общается с жителями города.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Путин ездил в Мариуполь "любоваться руинами города и братскими могилами" мариупольцев. Чиновник ОП назвал это цинизмом и отсутствием раскаяния.