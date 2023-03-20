Немає доказів, що це був він. Маріуполь міг відвідати не Путін, – ГУР

Українські розвідники не мають доказів того, що в тимчасово окупованому Маріуполі був президент РФ Володимир Путін. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"У нас немає жодних доказів тому, що ця людина (у Маріуполі, – ред.) була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий в принципі сам Путін. Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі Володимира Путіна за довжелезним столом на відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують Путіна", – висловився представник ГУР.

За словами Юсова, серед цих ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах.

"Тобто, це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси", – сказав він.

Нагадаємо, 19 березня російські пропагандисти заявили, що вночі Володимир Путін відвідав окупований Маріуполь. Тоді на відео було показано, як він їздить нічним містом і спілкується з жителями міста.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Путін їздив у Маріуполь "милуватися руїнами міста і братніми могилами" маріупольців. Чиновник ОП назвав це цинізмом і відсутністю каяття.