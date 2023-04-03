Жеста "доброї волі" не буде: окупанти готуються до запеклих боїв за Маріуполь

Російські загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі продовжують встановлювати оборонні укріплення та готуються до оборони та запеклих боїв.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни продовжують укріплювати мости, завод "Азовсталь" та металургійний комбінат Ілліча та порт.

"Не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Росіяни готують місто до оборони та запеклих боїв. Іноді смішно та по- ідіотськи, але готують", - зазначив Андрющенко.

На його думку, максимальна мілітарізація міста прямо вказує, що ніякого сценарію, як було при визволенні Херсону, коли окупанти заявили про черговий "жест доброї волі", у Маріуполі не планують.

"Робітники військової комендатури та офіцери гарнізону оборони міста в той самий час вже шукають в оренду будинки на морі. Цивільні окупанти во всю скуповують сільгосп розсаду та розбивають городи. Вони знов вірять, що тут назавжди", - підкреслив Андрющенко.

Він наголосив, що Україну чекає нова битва за Маріуполь.

Зазначимо, влада Маріуполя розробляє плани відновлення міста після деокупації від російських військ. Як повідомив очільник Маріуполя Вадим Бойченко, знадобиться 20 років і $ 14,5 млрд , щоб повністю відновити місто.

Наразі неможливо встановиту точну кількість людей, вбитих російськими загарбниками у Маріуполі. Бойченко раніше заявляв, що окупанти вбили не менше 30 тисяч цивільних, про що свідчать супутникові знімки кладовища у Мангуші біля Маріуполя.

Раніше російські окупанти, намагаючись приховати свої злочини, вже знесли будівлю Драматичного театру в Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів.Місцеві кажуть, що лише там загинуло від 800 до тисячі маріупольців.