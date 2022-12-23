Окупанти знесли Драмтеатр у Маріуполі

Російські окупанти знесли будівлю Драматичного театру в Маріуполі, куди 16 березня 2022 року РФ скинула бомбу. Тоді там переховувалися сотні мирних жителів.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріуполі окупанти знесли половину Драматичного театру. Просто знесли вщент. Так вже за два дні від нього не залишиться навіть фізичного спогаду", - зазначив Андрющенко.

За його словами, знесення руїн Драмтеатру - безумовне намагання сховати назавжди фізични докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни.

"Окупанти навіть не приховують своїх намірів. Отже, повному демонтажу підлягає задня та центральна частина театру, проте фронтальну залишать цілою, як “основу реконструкції”. Тобто демонтується лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив з середини", - підкреслив Андрющенко.

Він наголосив, що правду все одно не сховати. Достатньо відеодоказів, свідчень свідків та тих, хто вижив.

Нагадаємо, серед усіх жахів, що розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією Драматичного театру в Маріуполі 16 березня — найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти мирного населення.

З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля решти невідома .

Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що в театрі загинуло близько 300 людей.

У той же час, видання Associated Press у своєму розслідуванні каже, що загинути могли щонайменше 600 людей.

Наприкінці травня російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із Драматичного театру у Маріуполі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.

"Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито громадянських маріупольців російською бомбою у Драматичному театрі", - наголосив Андрющенко.