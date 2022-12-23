Оккупанты снесли Драмтеатр в Мариуполе

Российские оккупанты снесли здание Драматического театра в Мариуполе, куда 16 марта 2022 года РФ сбросила бомбу. Тогда там скрывались сотни мирных жителей.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра. Просто снесли вдребезги. Так уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания", - отметил Андрющенко.

По его словам, снос руин Драмтеатра – безусловная попытка спрятать навсегда физические доказательства величайшего одновременного умышленного убийства украинцев россиянами с начала этой фазы войны.

"Оккупанты даже не скрывают своих намерений. Следовательно, полному демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целой, как "основу реконструкции". То есть демонтируется лишь те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри", – подчеркнул Андрющенко.

Он подчеркнул, что правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших.

Напомним, среди всех ужасов, развернувшихся в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией Драматического театра в Мариуполе 16 марта — самая смертельная из известных на сегодняшний день атак против мирного населения.

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 человек, судьба остальных неизвестна.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что в театре погибли около 300 человек.

В то же время издание Associated Press в своем расследовании говорит, что погибнуть могли не менее 600 человек.

В конце мая российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра в Мариуполе. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре", - подчеркнул Андрющенко.