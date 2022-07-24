РФ готовит "расследование" событий в Мариупольском театре, чтобы обвинить в преступлениях Украину

Российские захватчики готовят фейковое расследование об обстоятельствах бомбового удара по Мариупольскому драматическому театру, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев, передает ГУР.

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"Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара прятались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети", – говорится в сообщении.

Как уточняют в ГУР, оккупанты с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения.

Все разрушения произошли, будто "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", видевших, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания.

"Между тем, бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был и остается одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время развязанной ими войны. Российскими самолетами по помещению театра были прицельно сброшены две 500-килограммовые авиационные бомбы", - напоминают в ГУР.

На момент нанесения удара в нем находились до тысячи гражданских. Большинство из них – женщины и дети, скрывавшиеся от российских обстрелов. По разным оценкам во время удара там погибли от 300 до 700 человек.

Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам.

Напомним, внутри июня стало известно, что российские оккупанты планируют открыть театральный сезон в разбомбленном ими же драматическом театре Мариуполя. Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными номерами.