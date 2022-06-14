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У розбомбленому драмтеатрі Маріуполя окупанти хочуть відкрити театральний сезон
Немає такого дна нелюдяності, яке не пробили б окупанти. Тепер вони планують відкрити театральний сезон у розбомбленому ними ж драматичному театрі Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він процитував офіційне повідомлення від окупаційної адміністрації:
"Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою", - цинічно завили окупанти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Танець на кістках, спектакль на могильнику. І все організують окупанти разом із колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", - наголосив Андрющенко.
Нагадаємо, серед усіх жахів, що розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією драматичного театру в Маріуполі 16 березня — найсмертельніша з відомих на сьогодні атак проти мирного населення.
З бомбосховища 18 березня вивели близько 130 людей, доля решти невідома .
Мер Маріуполя Вадим Бойченко раніше заявляв, що в театрі загинуло близько 300 людей.
У той же час, видання Associated Press у своєму розслідуванні каже, що загинути могли щонайменше 600 людей.
Наприкінці травня російські окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих із драматичного театру у Маріуполі. Загиблих поховано під безіменними номерами у братській могилі в Мангуші.
"Тепер ми ніколи не дізнаємося, скільки насправді було вбито громадянських маріупольців російською бомбою у драматичному театрі", - наголосив Андрющенко.