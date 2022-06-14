В разбомбленном драмтеатре Мариуполя оккупанты хотят открыть театральный сезон

Нет такого дна бесчеловечности, которое не пробили бы оккупанты.Теперь они планируют открыть театральный сезон в разбомбленном ими же драматическом театре Мариуполя.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он процитировал официальное уведомление от оккупационной администрации:

"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой", - цинично завили оккупанты.

"Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккупанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная Россия начнет что-то взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение", - подчеркнул Андрющенко.

Напомним, среди всех ужасов, которые развернулись в ходе войны России против Украины, бомбардировка страной-агрессором Россией драматического театра в Мариуполе 16 марта — самая смертоносная из известных на сегодняшний день атак против мирного населения.

Из бомбоубежища 18 марта вывели около 130 людей, судьба остальных неизвестна.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко ранее заявлял, что в театре погибло около 300 человек.

В тоже время, издание Associated Press в своем расследовании говорит, что погибнуть могли минимум 600 человек.

В конце мая российские оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из драматического театра в Мариуполе. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше.

"Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре", - подчеркнул Андрющенко.