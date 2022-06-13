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Общество
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На оккупированных территориях людям предлагают работу "за еду"

На оккупированных территориях людям предлагают работу "за еду"
На оккупированных территориях людям предлагают работу "за еду"

Для "наведения порядка" в изуродованном и разбомбленном Мариуполе оккупанты планируют использовать безвозмездный труд "добровольцев". В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой 10 тыс. руб. на месяц. Поэтому оккупанты снизили объемы так называемой "гуманитарной помощи", которая обеспечивала минимальный объем продуктов для выживания.

"В настоящее время оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде"", - сообщают в ГУР.

Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах (в том числе – Мариуполе) оккупанты планируют использовать безвозмездный труд "добровольцев".

Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.

Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования.

Также отмечено увеличение количества учителей, откомандированных из РФ и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.

Отметим, как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты в заблокированном Мариуполе теперь будут выдавать гуманитарную помощь не всем жителям города, а только нетрудоспособным.

Автор:
Светлана Манько