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Оккупанты в Мариуполе будут выдавать гуманитарку только нетрудоспособным
Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе будут выдавать гуманитарную помощь не всем жителям города, а только нетрудоспособным
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июня вся гуманитарка теперь лишь фактически для нетрудоспособных. Все остальные — выживайте как хотите", — сообщил он.
Получать помощь будут инвалиды 1 и 2 группы, матери-одиночки с детьми до 18 лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, дети-сироты и беременные женщины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, оккупанты планируют снести все разрушенное жилье до 1 сентября.
Завершение строительства "общежития" они анонсировали не раньше середины июля. В нем смогут разместиться только две тысячи человек.
"Никаких компенсаций за разрушенное жилье, никакого восстановления поврежденного. Только снос и частичная помощь стройматериалам", — добавил Андрющенко.
Напомним, после захвата Мариуполя российскими войсками в городе острый дефицит продуктов питания и воды. Оккупанты заставляют жителей города работать за воду.
Также российские захватчики в Мариуполе начали сносить разрушенные дома без разбора завалов. Оккупанты больше не тратят времени на поиск погибших в разбитых зданиях, уничтожая доказательства своих преступлений.
Кроме того в городе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация и есть риски вспышки эпидемии холеры.