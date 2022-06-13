Оккупанты в Мариуполе будут выдавать гуманитарку только нетрудоспособным

Российские оккупанты в заблокированном Мариуполе будут выдавать гуманитарную помощь не всем жителям города, а только нетрудоспособным

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти официально предупредили, что с первого июня вся гуманитарка теперь лишь фактически для нетрудоспособных. Все остальные — выживайте как хотите", — сообщил он.

Получать помощь будут инвалиды 1 и 2 группы, матери-одиночки с детьми до 18 лет, многодетные семьи с тремя и более детьми, дети-сироты и беременные женщины.

Кроме того, оккупанты планируют снести все разрушенное жилье до 1 сентября.

Завершение строительства "общежития" они анонсировали не раньше середины июля. В нем смогут разместиться только две тысячи человек.

"Никаких компенсаций за разрушенное жилье, никакого восстановления поврежденного. Только снос и частичная помощь стройматериалам", — добавил Андрющенко.

Напомним, после захвата Мариуполя российскими войсками в городе острый дефицит продуктов питания и воды. Оккупанты заставляют жителей города работать за воду.

Также российские захватчики в Мариуполе начали сносить разрушенные дома без разбора завалов. Оккупанты больше не тратят времени на поиск погибших в разбитых зданиях, уничтожая доказательства своих преступлений.

Кроме того в городе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация и есть риски вспышки эпидемии холеры.