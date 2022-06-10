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ЕС поможет восстановить Мариуполь после освобождения
Европейский Союз поможет восстановить разрушенный Мариуполь Донецкой области после освобождения от российских оккупантов. В ЕС уже работают над планом восстановления города.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Украинский Мариуполь поможет восстановить Европейский Союз. Над планом восстановления города после деоккупации уже работают", – говорится в сообщении.
Горсовет цитирует главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая заявила, что ЕС восстановит Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы должны это сделать, и мы это сделаем, потому что это наша моральная обязанность", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Отмечается, что реконструкция городов должна быть проведена "наподобие Нового европейского Баухауза" – творческой инициативы, связывающей "Европейский зеленый курс" с организацией жилых помещений.
"Мы не теряем время и параллельно работаем над масштабным планом возрождения Мариуполя. Оккупанты показали силу разрушений, а мы при поддержке всех стран цивилизованного мира покажем силу развития, единства и солидарности. Мариуполь – город-герой, пример стойкости и борьбы – заслуживает стать символом возрождения мира", – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Отметим, российские захватчики в Мариуполе начали сносить разрушенные дома без разбора завалов. Оккупанты больше не тратят времени на поиск погибших в разбитых зданиях, уничтожая доказательства своих преступлений.