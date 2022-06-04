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В Мариуполе захватчики начали просто вывозить трупы гражданских на свалки вместе с руинами
Российские захватчики в Мариуполе начали сносить разрушенные дома без разбора завалов, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Оккупанты больше не тратят времени на поиск погибших в разбитых зданиях, уничтожая доказательства своих преступлений.
"Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне", – пишет Андрющенко.
По его словам, бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало в Мариуполе неслыханные обороты.
Также по его словам, захватчики при поддержке российских "государственных волонтеров" продолжают тотально русифицировать детей в Мариуполе. В образовательную школу №4, запуск которой планируется в ближайшее время, вчера было завезено 5 тыс. учебников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Русский язык, русская литература, русская история, природа родного края для начальной и средней школы. Зато вывезены все украиноязычные учебники, которые были в наличии в школьной библиотеке", - сообщает советник городского головы Мариуполя.
Кроме украиноязычных учебников по школам демонтированы все "умные доски" и вместе с учебниками направлены в Донецк. Более того, количество учебников превышает количество детей школьного возраста, которые остаются в Мариуполе.
Напомним, недавно в ходе фиксации уголовных правонарушений украинским властям стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя.