У Маріуполі загарбники почали просто вивозити трупи цивільних на звалища разом з руїнами

Російські загарбники в Маріуполі почали зносити зруйновані будинки без розбору завалів, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Окупанти більше не витрачають часу на пошук загиблих в розтрощених будівлях, нищачи докази своїх злочинів.

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"Данні про нові тіла загиблих неможливо отримати в зв'язку з тим, що після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на сміттєвому полігоні", – пише Андрющенко.

За його словами, нелюдське поводження навіть з загиблими набрало у Маріуполі нечуваних обертів.

Також за його словами загарбники за підтримки російських "державних волонтерів" продовжують тотально русифікувати дітей в Маріуполі. В освітню школу №4, запуск якої планується найближчим часом, вчора завезено 5 тис. підручників.

"Російська мова, російська література, російська історія, природа рідного краю (російською) для початкової та середньої школи. Натомість вивезено всі україномовні підручники, що були в наявності в шкільної бібліотеці", – повідомляє радник міського голови Маріуполя.

Окрім україномовних підручників по школах демонтовано всі "розумні дошки" та разом з підручниками направлено до Донецьку. Більш того, кількість підручників перевищує кількість дітей шкільного віку, що наразі залишаються в Маріуполі.

Нагадаємо, нещодавно в ході фіксації кримінальних правопорушень українській владі стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя.