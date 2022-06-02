Українська влада дізналася про загибель у Маріуполі ще 17 дітей та поранення 14

В ході фіксації кримінальних правопорушень українській владі стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом Маріуполя Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

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Окрім того, 31 травня внаслідок обстрілів окупантами села Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець. Таким чином, наразі Україна підтверджує загибель через війну 261 дитини та поранення 460.

Найбільше загиблих та постраждалих дітей у Донецькій області - сумарно 184. У Київській їх зафіксовано 116, у Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, у Житомирській області - 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1938 закладів освіти. При цьому 182 з них зруйновано повністю. Зокрема, за минулу добу до останньої категорії додався ще один заклад.

Нагадаємо, що в ніч на 2 червня ворожий снаряд влучив у приміщення бібліотеки загальноосвітньої школи у Харкові. Під час гасіння пожежі в закладі рятувальники виявили загиблу жінку.

Зазначимо при цьому, що Управління верховного комісара ООН з прав людини станом на кінець дня 31 травня верифікувало загибель в Україні з 24 лютого 267 дітей – 198 дітей відомої статі та 69 невідомої.

Коментуючи ж минулої ночі підтверджену загибель через війну, за даними на той момент, 243 українських дітей, президент Володимир Зеленський заявив що серед них "є і ті, про кого взагалі нічого невідомо, навіть ім'я".