Украинские власти узнали о гибели в Мариуполе еще 17 детей и ранении 14

В ходе фиксации уголовных правонарушений украинским властям стало известно о гибели еще 17 и ранении 14 детей в результате обстрелов врагом Мариуполя Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

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Кроме того, 31 мая в результате обстрелов оккупантами села Ивановка Изюмского района Харьковской области погиб 12-летний мальчик. Таким образом, сейчас Украина подтверждает гибель из-за войны войны 261 ребенка и ранение 460.

Больше всего погибших и пострадавших детей в Донецкой области - суммарно 184. В Киевской их зафиксировано 116, в Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в Киеве - 16, в Житомирской области – 15.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1938 учебных заведений. При этом 182 из них полностью разрушены. В частности, за минувшие сутки к последней категории добавилось еще одно учреждение.

Напомним, что в ночь на 2 июня вражеский снаряд попал в помещение библиотеки общеобразовательной школы в Харькове. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили там погибшую женщину.

Отметим, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на конец дня 31 мая верифицировало гибель в Украине с 24 февраля 267 детей – 198 детей известного пола и 69 неизвестного.

Комментируя же минувшей ночью подтвержденную гибель в результате войны, по данным на тот момент, 243 украинских детей, президент Владимир Зеленский заявил, что среди них "есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имя".