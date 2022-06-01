В Донецкой области за сутки в результате российской агрессии погибли четверо гражданских, - председатель ОВА

В Донецкой области в первый день лета в результате российской агрессии погибли четыре мирных жителя. Еще девять гражданских получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения. Сегодня удалось уточнить информацию о 3 погибших в Святогорской лавре", - говорится в сообщении.

Также в Константиновке зарегистрирован один человек, получивший ранение в Луганской области.

В то же время глава ОВА подчеркнул, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, командующий силами обороны Украины Сергей Наев заявил, что ситуация в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется вооруженными силами Украины.