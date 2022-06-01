На Донеччині за добу внаслідок російської агресії загинули четверо цивільних, - голова ОВА

У Донецькій області у перший день літа внаслідок російської агресії загинули чотири мирні жителі. Ще дев'ятеро цивільних дістали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 1 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Ще 9 цивільних дістали поранення. Сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 загиблих у Святогірській лаврі", - йдеться у повідомленні.

Також у Костянтинівці зареєстровано одну особу, що одержала поранення на Луганщині.

Водночас очільник ОВА наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, командувач силами оборони України Сергій Наєв заявив, що ситуація у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України.