Ситуація на фронті складна, але контрольована — командувач силами оборони України

Ситуація у районах виконання завдань залишається складною, але повністю контролюється Збройними Силами України.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони із посиланням на заяву командувача силами оборони генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"У Донецькій та особливо у Луганській областях ворог щодня та щоночі нарощує сили та засоби для виконання завдань по виходу у певні райони з подальшими спробами оточити українські війська. Військове командування вживає вичерпних заходів щодо адекватного реагування на зазначені наміри супротивника. Наші захисники ціною власного життя та здоров'я стримують ворожі наступи та роблять усе необхідне для утримання дільниць фронту, де ворог продовжує накопичувати додаткові сили та засоби", — зазначив він.

Нагадаємо, Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення російської армії ліквідували близько 30 тисяч ворожих військових, а також 174 вертольоти та 207 літаків.