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РФ с начала войны в Украине потеряла около 30 тысяч своих военных, - Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии ликвидировали около 30 тысяч вражеских военных, а также 174 вертолета и 207 самолетов.
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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 28 мая, ориентировочные боевые потери врага составили:
- личного состава – около 30 000 (+250);
- вражеских танков – 1330 (+8);
- боевых бронированных машин – 3258 (+12);
- артиллерийских систем – 628 (+5);
- РСЗО – 203 (+2);
- средств ПВО – 93 (+0);
- самолетов – 207 (+1);
- вертолетов – 174 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0);
- крылатых ракет – 116 (+1);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0);
- специальной техники – 48 (+0).
Напомним, ООН по состоянию на 26 мая верифицировала уже 3998 случаев гибели, среди которых 242 ребенка, и 4693 случая ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение со стороны России.Подписывайтесь на наш YouTube канал