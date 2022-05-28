РФ с начала войны в Украине потеряла около 30 тысяч своих военных, - Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии ликвидировали около 30 тысяч вражеских военных, а также 174 вертолета и 207 самолетов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 28 мая, ориентировочные боевые потери врага составили:

личного состава – около 30 000 (+250);

вражеских танков – 1330 (+8);

боевых бронированных машин – 3258 (+12);

артиллерийских систем – 628 (+5);

РСЗО – 203 (+2);

средств ПВО – 93 (+0);

самолетов – 207 (+1);

вертолетов – 174 (+4);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0);

крылатых ракет – 116 (+1);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0);

специальной техники – 48 (+0).

Напомним, ООН по состоянию на 26 мая верифицировала уже 3998 случаев гибели, среди которых 242 ребенка, и 4693 случая ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение со стороны России.