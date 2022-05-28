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РФ с начала войны в Украине потеряла около 30 тысяч своих военных, - Генштаб ВСУ

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Фото: РФ с начала войны в Украине потеряла около 30 тысяч своих военных

Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии ликвидировали около 30 тысяч вражеских военных, а также 174 вертолета и 207 самолетов.

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Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

По состоянию на 28 мая, ориентировочные боевые потери врага составили:

  • личного состава – около 30 000 (+250);
  • вражеских танков – 1330 (+8);
  • боевых бронированных машин – 3258 (+12);
  • артиллерийских систем – 628 (+5);
  • РСЗО – 203 (+2);
  • средств ПВО – 93 (+0);
  • самолетов – 207 (+1);
  • вертолетов – 174 (+4);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0);
  • крылатых ракет – 116 (+1);
  • кораблей/катеров – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2226 (+0);
  • специальной техники – 48 (+0).

Напомним, ООН по состоянию на 26 мая верифицировала уже 3998 случаев гибели, среди которых 242 ребенка, и 4693 случая ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение со стороны России.

Автор:
Анастасия Дедковская