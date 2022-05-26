ООН зафиксировала уже 4 тысячи погибших в ходе войны в Украине мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 3998 случаев гибели и 4693 случая ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда произошло вооруженное нападение на нее со стороны России.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 25 мая.

Среди погибших - 1507 мужчин, 989 женщин, 92 девочки и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1242 взрослых, пол которых пока не удалось установить. В числе раненых - 948 мужчин, 620 женщин, 109 девочек и 131 мальчик, а также 164 ребенка и 2721 взрослый, пол которых пока не установлен.

Более 56% случаев (2251 погибший и 2661 раненый) приходится на Донецкую и Луганскую области. В частности, на территории, которую в ООН классифицируют как контролируемую украинским правительством, зафиксировано 2122 погибших и 2124 раненых, а на территории, контролируемой "связанными с Россией вооруженными группами", - 129 погибших и 537 раненых.

Остальные 1747 погибших и 2032 раненых приходятся на другие регионы - Киев, а также Черкасскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Ровенскую, Винницкую и Житомирскую области.

В то же время речь идет только о случаях, которые произошли в местах, находившихся под контролем украинских властей на момент, когда гибель или ранение гражданских лиц имело место.

Отмечается, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары.

При этом УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Это относится, в частности, к Мариуполю (Донецкая область), Изюму (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где, "по сообщениям, имели место многочисленные случаи" гибели или ранения мирных жителей.

Отметим, что за предыдущие сутки, то есть в течение 24 мая, УВКПЧ ООН удалось верифицировать гибель 24 человек (при этом они не обязательно погибли именно 24 мая) и 39 раненых.

В частности, на территориях Донбасса, которые там рассматривают как подконтрольные Украине, подтверждена гибель еще 16 гражданских и ранение 13, на неподконтрольных - соответственно 1 и 10