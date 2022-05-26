ООН зафіксувала вже 4 тисячі загиблих під час війни в Україні мирних жителів

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало вже 3998 випадків загибелі та 4693 випадки поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 25 травня.

Серед загиблих - 1507 чоловіків, 989 жінок, 92 дівчинки та 99 хлопчиків, а також 69 дітей та 1242 дорослих, стать яких поки що не вдалося встановити. Серед поранених - 948 чоловіків, 620 жінок, 109 дівчаток та 131 хлопчик, а також 164 дитини та 2721 дорослий, стать яких поки не встановлено.

Понад 56% випадків (2251 загиблий та 2661 поранений) припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на території, яку в ООН класифікують як контрольовану українським урядом, зафіксовано 2122 загиблих та 2124 поранених, а на території, контрольованій "пов'язаними з Росією озброєними групами", - 129 загиблих та 537 поранених.

Інші 1747 загиблих та 2032 поранених припадають на інші регіони – Київ, а також Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку та Житомирську області.

Водночас йдеться лише про випадки, що сталися у місцях, що перебували під контролем української влади на момент, коли загибель чи поранення цивільних осіб мало місце.

Зазначається, що причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв з великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

При цьому УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, вимагають додаткового підтвердження, у той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується.

Це стосується, зокрема, Маріуполя (Донецька область), Ізюма (Харківська область) та Попасної (Луганська область), де, "за повідомленнями, мали місце численні випадки" загибелі або поранення мирних жителів.

Зазначимо, що за попередню добу, тобто протягом 24 травня, УВКПЛ ООН вдалося верифікувати загибель 24 людей (при цьому вони не обов'язково загинули саме 24 травня) та 39 поранених.

Зокрема, на територіях Донбасу, які там розглядають як підконтрольні Україні, підтверджено загибель ще 16 цивільних та поранення 13, на непідконтрольних - відповідно 1 та 10.