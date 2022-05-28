Кількість загиблих дітей вланслідок війни РФ проти України збільшилася до 242, - Денісова

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України загинуло 242 дитини та постраждало 440 дітей.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8 годину 28 травня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 242 дитини та постраждало 440 дітей", - поінформувала омбудсмен.

Водночас вона наголосила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Нагадаємо, станом на 26 травня, Росія незаконно вивезла з України на свою територію 238 329 тисяч дітей. Зокрема, ООН зафіксувала вже 3998 випадків загибелі та 4693 випадки поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад на неї з боку Росії.