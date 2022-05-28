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Число погибших детей в результате войны РФ против Украины увеличилось до 242, - Денисова
В Украине с начала широкомасштабного вторжения российской армии на территорию Украины погибли 242 ребенка и пострадали 440 детей.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 8 часов 28 мая 2022 года, по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении, с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 242 ребенка и пострадали 440 детей", - проинформировала омбудсмен.
В то же время она подчеркнула, что фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, по состоянию на 26 мая Россия незаконно вывезла из Украины на свою территорию 238 329 тысяч детей. В частности, ООН зафиксировала уже 3998 случаев гибели и 4693 случая ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение со стороны России.