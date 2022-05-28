РФ з початку війни в Україні втратила близько 30 тисяч своїх військових, - Генштаб ЗСУ

Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення російської армії ліквідували близько 30 тисяч ворожих військових, а також 174 гелікоптерів та 207 літаків.

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Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Станом на 28 травня орієнтовні бойові втрати ворога склали:

особового складу - біля 30 000 (+250);

ворожих танків - 1330 (+8);

бойових броньованих машин - 3258 (+12);

артилерійських систем – 628 (+5);

РСЗВ - 203 (+2);

засобів ППО - 93 (+0);

літаків – 207 (+1);

гелікоптерів – 174 (+4);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0);

крилатих ракет - 116 (+1);

кораблів/катерів - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0);

спеціальної техніки - 48 (+0).

Нагадаємо, ООН, станом на 26 травня, верифікувала вже 3998 випадків загибелі, серед яких 242 дитини, та 4693 випадки поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад з боку Росії.