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Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, — командующий силами обороны Украины
Ситуация в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на заявление командующего силами обороны генерал-лейтенант Сергея Наева.
"В Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь наращивает силы и средства для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска. Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", — отметил он.
Напомним, Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии ликвидировали около 30 тысяч вражеских военных, а также 174 вертолета и 207 самолетов.Подписывайтесь на наш Telegram канал