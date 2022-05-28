Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, — командующий силами обороны Украины

Ситуация в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны со ссылкой на заявление командующего силами обороны генерал-лейтенант Сергея Наева.

"В Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь наращивает силы и средства для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить украинские войска. Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", — отметил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины с начала широкомасштабного вторжения российской армии ликвидировали около 30 тысяч вражеских военных, а также 174 вертолета и 207 самолетов.